Formazioni ufficiali Burnley-Liverpool, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Burnley-Liverpool, sfida valida per la diciannovesima giornata di Premier League 2023/2024. La squadra di Klopp vuole tornare in vetta, anche se provvisoriamente, ma soprattutto vuole tornare alla vittoria, dopo i pareggi contro United e Arsenal. Non dovrebbe presentare insidie la trasferta sul campo del Burnley, squadra a caccia di punti salvezza ma non particolarmente convincente in questa prima metà di stagione: guai però a sottovalutare l’impegno. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di martedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BURNLEY-LIVERPOOL

BURNLEY: In attesa

LIVERPOOL: In attesa