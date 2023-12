Serie B 2023/24: il Parma passa a Brescia ed allunga in vetta. Venezia fermato dalla FeralpiSalò

Nel giorno di Santo Stefano, il Boxing Day italiano si è svolto in Serie B, la cui 19esima giornata è passata alla storia come quella che per il Parma vale l’allungo in vetta alla classifica. Da grande squadra, il team di Pecchia era atteso da uno scontro complicato e duro contro il Brescia di Maran, che fin qui non aveva mai perso. Con un super Bernabè gli emiliani hanno chiuso la partita in 10 minuti nel primo tempo, quando il numero 10 con una perla ha sbloccato la partita e poi Man con un assolo da assoluto talento ha fatto chiudere il primo tempo al Rigamonti per 2-0. 2-0 il risultato finale del match che vale il più sei in classifica sul Venezia. I lagunari, infatti, sono stati fermati in quel di Piacenza dalla FeralpiSalò che con una grande prestazione ha trovato un punto utilissimo per la corsa salvezza. 2-2 firmato dalla doppietta di Compagnon per i padroni di casa e di Pohjanpalo e da Altare.

Nei quartieri alti della classifica vittoria pesante da parte del Como che in quel di Cosenza ha battuto i Lupi in rimonta. Vanno avanti i padroni di casa con il solito Tutino, ma poi Cutrone a fine primo tempo mette tutto in parità. Nella ripresa il gol dei tre punti e della terza posizione per il Como è quello di Simone Verdi. Frena il Cittadella che ad Ascoli non riesce ad uscire con il bottino pieno, chiudendo la gara per 0-0. Pareggio nel finale raggiunto anche dallo Spezia contro il Modena: gol di Palumbo per gli ospiti e di Gelashivili al 93esimo per i liguri. 1-1 anche fra Pisa e Ternana. In coda successo pesante del Lecco contro il SudTirol. Gli uomini di Bonazzoli passano con la doppietta di Novakovich.