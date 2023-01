Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Barcellona, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Barcellona, sfida valida per il sedicesimo turno di Liga 2022/2023. Ghiotta chance per i blaugrana, che allo stesso tempo possono sia mettersi alle spalle il pareggio ottenuto lo scorso fine settimana, sia nuovamente allungare sui rivali del Real Madrid, usciti sconfitti ieri sera dalla sfida contro il Villarreal. Di certo non sarà un impegno semplice contro l’altra squadra della capitale, che si è aggiudicata gli ultimi due precedenti giocati davanti al proprio pubblico. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di domenica 8 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-BARCELLONA

ATLETICO MADRID: in attesa

BARCELLONA: in attesa