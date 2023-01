Super Lig 2022/2023, Icardi e Sergio Oliveira lanciano il Galatasaray: Fenerbahce steso 3-0 nel derby

Il Galatasaray si aggiudica 3-0 il derby di Istanbul contro il Fenerbahce, valevole per la diciassettesima giornata della Super Lig turca 2022/2023. La compagine giallorossa passa in vantaggio grazie al gol dell’ex centrocampista della Roma, Sergio Oliveira, mentre nella ripresa è Akturkoglu a firmare il raddoppio per la formazione ospite. I padroni di casa, dopo essere rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Kahveci, subiscono anche la terza reti realizzata dall’ex attaccante di Inter e Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. In virtù di questo successo il Galatasaray torna al comando della classifica con 39 punti, allungando proprio sui cugini del Fenerbahce, che restano fermi a quota 35.