Feyenoord-Ajax, Klaassen ferito da un accendino: fermato un uomo di 32 anni

di Mattia Zucchiatti 21

Un uomo è stato fermato dalla polizia olandese dopo gli incidenti che si sono verificati nel match tra Feyenoord e Ajax, che hanno visto Davy Klaassen uscire dal campo con una ferita alla testa procurata da un accendino. Il presunto responsabile del lancio di oggetti ha 32 anni. L’ex giocatore dell’Everton ha dovuto lasciare il campo; il match è stato sospeso per 28 minuti. La giustizia olandese ha aperto una inchiesta. Non è il primo caso di problemi di ordine pubblico all’interno dell’impianto di Rotterdam per il club biancorosso, prossimo avversario della Roma ai quarti di finale di Europa League. Anche nella fase a gironi, nel match contro la Lazio, Maurizio Sarri aveva denunciato il lancio di oggetti dagli spalti del De Kuip.