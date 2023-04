Barcellona-Real Madrid, il discorso di Ancelotti: “Domani giorno libero”. E la squadra esplode di gioia (VIDEO)

Il Real Madrid sente odore di trofeo e strapazza il Barcellona con un 4-0 al Camp Nou. La squadra di Xavi non conferma il vantaggio acquisito al Bernabeu (0-1) e non contiene Benzema e compagni. E negli spogliatoi, come testimonia un video, Carlo Ancelotti fatica a contenere la soddisfazione: “Orgoglioso, è un orgoglio vedere una partita come questa”, apre il discorso il tecnico italiano, che poi allegerisce la tensione: “Vi ho mentito. Non era una finale. Questa era una bugia, era una semifinale, la finale la dobbiamo ancora giocare”. E infine l’annuncio: “Ascoltatemi, domani giorno libero”. E può partire la festa. Il video, già virale sui social, testomonia il legame tra Ancelotti e la squadra. Le voci sull’interessamento della Nazionale brasiliana restano vive, ma l’allenatore ex Milan deve ancora prendere la sua decisione.

