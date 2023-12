Felipe Melo accusa Grealish: “Urlava ‘Olè’ durante la finale”. L’inglese nega: “Mai detto”

“Oggi Grealish è stato irrispettoso nei confronti della squadra del Fluminense e non permetterò mai che ciò accada… Gridava ‘olé’ durante la partita. Solo i tifosi possono gridare ‘olé’. l’atleta in campo non può mancare di rispetto…”. A dirlo è Felipe Melo che offre la sua versione di quanto accaduto in campo durante la finale del Mondiale per club tra Manchester City e Fluminense. L’ex centrocampista di Fiorentina, Inter e Juventus è stato protagonista di un acceso battibecco con Walker e appunto Grealish. Quest’ultimo su Twitter ha voluto smentire la versione del brasiliano: “Nemmeno una volta ho detto ‘Ole'”.

Not once did I say ole https://t.co/wguT4ZFwc6 — Jack Grealish (@JackGrealish) December 22, 2023