Federcalcio spagnola, Rubiales ancora in libertà: “Non sto prendendo la cittadinanza dominicana”

Prosegue la bufera sulla Federcalcio spagnola e sull’ex presidente Luis Rubiales. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato d’arresto, ma l’ex numero uno del calcio spagnolo si trova ancora in libertà in quanto non è in Spagna, bensì in Repubblica Dominicana, e stando a quanto riferito da Europa Press non rientrerà prima del 6 aprile. Negli ultimi giorni si è ipotizzato che l’ex numero uno della federcalcio iberica si trovasse lì per ottenere la cittadinanza dominicana e sfuggire così all’arresto, tesi però smentita dal diretto interessato: “La questione della nazionalità dominicana è falsa. Come fate a non capire che mi guadagno da vivere qui? Sto lavorando in Repubblica Dominicana – ha detto Rubiales – e ormai sono più qui che in Spagna. Sto cercando di generare risorse perché ho una famiglia. Ho detto al tribunale che sono disposto ad anticipare il mio rientro se lo riterrà necessario e me lo chiederà“.