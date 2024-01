FA Cup 2023/24: Manchester City sul velluto, West Ham e Nottingham Forest entrambe al replay

Nelle gare del pomeriggio del terzo turno di FA Cup arriva il largo successo del Manchester City, che supera senza fatica l’Huddersfield. La doppietta di Foden, Julian Alvarez, Doku e l’autorete di Jackson firmano la vittoria degli uomini di Guardiola. Vittoria netta anche per il West Bromwich, che batte 4-1 l’Aldershot, squadra di quinta serie. Di Chalobah, Malcolm, Dike e Fellows le reti dei Baggies, mentre nel recupero Bray segna il gol della bandiera per gli ospiti. Fermato sul pari 1-1 invece il West Ham contro il Bristol. Gli Hammers passano subito in vantaggio con Bowen, ma nella ripresa arriva il gol del pareggio degli ospiti grazie a Conway. Le due squadre andranno dunque al replay.

Stessa sorte anche per il Nottingham Forest, che non va oltre il 2-2 contro il Blackpool, squadra attualmente in terza serie. I Tangerines si portano anche sul doppio vantaggio grazie a Lawrence-Gabriel e Morgan, ma l’ex Bologna Dominguez e Gibbs-White firmano la rimonta del Forest. Tutto rimandato al replay, come anche per Luton e Bolton, che pareggiano 0-0. Rotondo successo invece per il Leeds, che grazie alla doppietta dell’ex Spezia e Venezia Ampadu e alla rete di Bamford vince per 3-0 sul campo del Peterborough. Infine il Wrexham, squadra di quarta serie, si assicura il passaggio del turno vincendo 1-0 sul campo dello Shrewsbury, di terza seria. Decisiva la rete di O’Connor.