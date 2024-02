FA Cup 2023/2024, replay: il Chelsea batte l’Aston Villa, Nottingham Forest ok ai rigori

Il Chelsea batte per 1-3 l’Aston Villa nel replay dei sedicesimi di finale della FA Cup 2023/2024. Grande prestazione della squadra di Pochettino, che rialza la testa dopo la brutta sconfitta in campionato e prova a regalarsi un obiettivo per cui lottare fino a fine stagione. Dopo lo 0-0 della prima sfida in casa, nel replay in gol nel primo tempo Gallagher e Jackson, nella ripresa è Enzo Fernandez a chiudere i giochi ancor prima dell’ora di gioco, nel finale il gol di Diaby che per la squadra di Birmingham, in un Villa Park deluso per questo risultato, può soltanto mitigare la brutta sconfitta con eliminazione. Per i blues si spalancano invece le porte degli ottavi di finale della coppa nazionale.

Nell’altro replay di serata, tra il Nottingham Forest e il Bristol City, si va ai rigori: 0-0 all’andata, 1-1 al ritorno col botta e risposta tra l’ex Milan Origi e Knight, quindi dopo i supplementari, che non sortiscono effetti, è la lotteria dal dischetto a decidere quale tra le due formazioni sarebbe avanzata agli ottavi di finale. C’è l’errore di Bell per gli ospiti, tutti perfetti i cinque penalty calciati dai padroni di casa e allora è il Nottingham Forest a superare il turno.