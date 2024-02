Copa del Rey 2023/2024: all’Athletic Bilbao la semifinale d’andata, Berenguer stende l’Atletico Madrid

Colpo grosso dell’Athletic Bilbao nell’andata delle semifinali di Copa del Rey 2023/2024. La squadra di Valverde, che ai quarti ha eliminato il Barcellona, si regala un’altra notte da sogno contro l’Atletico Madrid, che a sua volta nel turno precedente aveva fatto fuori i cugini del Real Madrid. I baschi infatti, hanno vinto il primo dei due atti per 0-1, grazie al rigore di Alex Berenguer al 25′, ex attaccante del Torino, che sposta gli equilibri dell’approdo in finale dalle parti dei biancorossi oggi in trasferta.

Nel secondo tempo tantissime interruzioni, un paio di risse e si gioca ben poco, con il Metropolitano che prova a spingere i ragazzi di Simeone, ma invano. A campi invertiti, però, i colchoneros proveranno a rifarsi il 29 febbraio al San Mames, dove dovranno vincere con due gol di scarto per ribaltare le cose in una partita che si annuncia come infuocata.