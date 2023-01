FA Cup 2022/2023: Nketiah trascina l’Arsenal contro l’Oxford, Gunners ai sedicesimi

L’Arsenal batte l’Oxford United, club che milita in League One (Serie C) in trasferta 3-0 nei trentaduesimi di finale di FA Cup 2022/2023. Il giovane Nketiah trascina i Gunners con una doppietta segnata tra il 70′ e il 76′ ad aggiungersi al gol di Elneny al 63′ che aveva fatto cadere il fortino dei padroni di casa. Turnover per Arteta che si affida alle seconde linee per vincere il match. Dopo un primo tempo combattuto in cui l’Oxford si è difeso con ordine neutralizzando gli attacchi dell’Arsenal, nel secondo gli ospiti sbloccano il match e poi dilagano con Elneny e Nketiah, che si fa trovare spesso pronto quando viene chiamato in causa dall’allenatore. Arsenal che avanza ai sedicesimi di finale dove incontrerà il Manchester City, che ha asfaltato il Chelsea 4-0 nel suo match.