Ex calciatore Premier League condannato a sette anni di carcere per frode

Richard Rufus è stato condannato a sette anni di carcere per una frode di 18,2 milioni di dollari nei confronti della sua famiglia e di alcuni amici. Il 47enne, ex calciatore della Premier League, è stato giudicato colpevole dalla Southwark Crown Court per frode, riciclaggio di denaro e svolgimento di una attività regolamentata senza autorizzazione. L’ex giocatore inglese affermava di essere un commerciante di valute estere e convinceva le sue vittime a investimenti che definiva a “basso rischio” con promesse di rendimenti del 60% annuo. Rufus, secondo quanto scoperto dai magistrati, utilizzava parte del denaro investito per ripagare altre persone in uno schema piramidale e i restanti soldi “per mantenere uno stile di vita di un calciatore professionista di livello”.