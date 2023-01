Bayern Monaco, continua la caccia al sostituto di Neuer. Nagelsmann: “Situazione complessa”

Il Bayern Monaco è ancora alle prese con l’infortunio di Manuel Neuer, che resterà fuori dai giochi per tutto il resto della stagione a causa della rottura di una gamba in un incidente sugli sci. In vista della ripresa della Bundesliga contro il Lipsia del 20 gennaio, i bavaresi stanno cercando un nuovo portiere da consegnare al tecnico Julian Nagelsmann. La dirigenza del Bayern ha provato ad ingaggiare Alexander Nubel del Monaco e Yann Sommer del Borussia Monchengladbach, ma gli sforze nelle trattative sono stati vani.

Nagelsmann, intanto, deve affidarsi alla riserva Sven Ulreich: “A nessun club piace regalare il proprio portiere. La situazione di mercato è complessa perché anche altri club cercano determinate posizioni. C’era da aspettarselo, per come stanno andando le cose. Siamo obbligati a ingaggiare un nuovo portiere”.