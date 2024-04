Everton-Nottingham, Beto perde i sensi: portato fuori dal campo in barella con l’ossigeno

Momenti di grande preoccupazione nei minuti finali di Everton-Nottingham: Beto cade a terra e perde i sensi. L’attaccante dei padroni di casa, dopo uno scontro aereo con Gibbs-White, è rimasto a terra facendo calare il silenzio al Goodinson Park. Il calciatore, ex Udinese, è stato immediatamente soccorso dallo staff medico della squadra ed è stato portato fuori dal campo in barella e con l’ossigeno. Mentre lasciava il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti, il portoghese ha voluto rassicurare gli appassionati facendo un cenno ai tifosi. La partita, valevole per la 34esima giornata del campionato di . L’attaccante dei padroni di casa, dopo uno scontro aereo con Gibbs-White, è rimasto a terra facendo calare il silenzio al Goodinson Park. Il calciatore, ex Udinese, è stato immediatamente soccorso dallo staff medico della squadra ed è stato portato fuori dal campo in barella e con l’ossigeno. Mentre lasciava il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti, il portoghese ha voluto rassicurare gli appassionati facendo un cenno ai tifosi. La partita, valevole per la 34esima giornata del campionato di Premier League 2023/2024, si è quindi conclusa regolarmente con la vittoria dell’Everton per 2-0 grazie alle reti di Idrissa Gueye (29′) e Dwight McNeil (76′).

“Possiamo confermare che Beto ha perso i sensi ed è stato portato in ospedale per precauzione – ha spiegato l’Everton in un post sui suoi profili social -. Siamo tutti con te, grand’uomo“. Arrivano dunque notizie confortanti sulle condizioni di Beto dopo la grande paura nel finale del match Everton-Nottingham. “È troppo presto dal punto di vista medico, ma i primi segnali sono molto buoni – conferma il tecnico Dyche, come riportato dal club sui social -. Si era ripreso e stava parlando con i fisioterapisti e l’équipe medica, quindi questa è una buona notizia in questa fase iniziale“.