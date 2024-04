Pentathlon moderno, World Cup Ankara 2024: terzo posto per Alessandro e Tognetti nella staffetta mista

Terzo posto per Federico Alessandro e Aurora Tognetti nella staffetta mista ad Ankara, dove si è chiusa la seconda tappa di World Cup 2024 di pentathlon moderno. In Turchia gli azzurri conquistano il bronzo chiudendo la propria gara con 1.314 punti, alle spalle della coppia del Kazakistan formata da Elena Potapenko e Pavel Ilyashenko (1327 punti), che vincono l’oro, e di Amira Kandil e Moutaz Mohamed (1318), che chiudono in seconda posizione.

Soddisfatto Federico Alessandro: “Sono contento della gara di oggi nonostante qualche errore di troppo nella prova di tiro. Resta comunque la soddisfazione di aver raggiunto il mio primo podio internazionale nella categoria assoluta in un periodo non proprio facile per me. Ringrazio, in primis, Aurora per aver fatto di tutto per farmi divertire durante la gara anche nei momenti più faticosi. Doveroso un ringraziamento anche al mio staff che mi segue quotidianamente a Modena, dove vivo e mi alleno, e mi supporta”.

Gli fa eco Aurora Tognetti: “Sono molto soddisfatta della gara di oggi, io e Federico ci siamo subito trovati bene e soprattutto ci siamo divertiti. Non è stato facile resettare tutto dopo la gara individuale che purtroppo per me si era conclusa alle qualifiche. Con Federico siamo molto amici e quindi abbiamo avuto un’energia positiva. Sono super felice di condividere con lui questa bella medaglia”.

Prossimo appuntamento a Budapest, dove già martedì inizierà la terza tappa di World Cup. Il contingente italiano si presenta con nove azzurri al via: per la competizione individuale ci saranno nuovamente Matteo Cicinelli (Carabinieri), che ieri ha chiuso al quarto posto finale maschile ad Ankara, Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), assieme ad Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Francesca Tognetti (Carabinieri) e la due volte campionessa del mondo Elena Micheli (Carabinieri). Per la staffetta mista, invece, sono stati convocati Maria Lea Lopez (Carabinieri) e Giorgio Micheli (Fiamme Oro).