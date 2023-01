Everton, esonero per Frank Lampard: la sua avventura termina dopo un solo anno

Sono ore caldissime in casa Everton, con il club che ha ormai deciso di esonerare il tecnico Frank Lampard dopo un solo anno di esperienza. Manca soltanto l’ufficialità per l’addio dell’ex centrocampista del Chelsea, che nel gennaio del 2022 subentrò in corsa a Rafael Benitez. I Toffees si trovano in un momento estremamente delicato, occupando il diciannovesimo posto in classifica in Premier League, in piena zona retrocessione. Nelle prossime ore dovrebbe essere comunicato il nome del successore di Lampard.