Eredivisie, l’Ajax torna a vincere: 2-0 al Volendam nel recupero della terza giornata

L’Ajax torna alla vittoria per la prima volta da agosto nell’Eredivisie 2023/2024. Nel recupero della terza giornata i Lancieri hanno infatti battuto 2-0 il Volendam, lasciando così l’ultimo posto in classifica. Alla Johan Cruijff Arena sono risultati decisivi i gol di Bergwijn al 57′ e di Akpom all’89’. Esordio con vittoria quindi per il nuovo allenatore John Vant Schip, scelto dalla società per provare a risollevare le sorti di una stagione che per le zone di vertice della classifica è già compromessa visti i 22 punti di distacco dal Psv capolista e i 17 dall’AZ che è secondo. L’Ajax è impegnato anche in Europa League, dove con due punti raccolti in tre giornate può comunque ancora ambire al passaggio del turno.