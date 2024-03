Dundee-Rangers rinviata a data da destinarsi: ecco cosa succede con le scommesse

Il match tra Dundee e Rangers Glasgow, valevole per la trentesima giornata della Scottish Premier League 2023/2024, è stato rinviato a data da destinarsi. Troppa la pioggia caduta sulla cittadina scozzese che ha costretto la Lega a decidere di rinviare a data da destinarsi l’incontro. La partita era in programma quest’oggi alle ore 13 e verrà recuperata dopo la sosta per le Nazionali.

Per quel che riguarda le scommesse la quota, visto che il recupero non avverrà nelle prossime 48-72 ore, verrà considerata VOID. Se dunque è una giocata singola verranno rimborsati i soldi, se invece è una multipla verrà decurtata la quota riguardante la partita in questione e il resto della giocata sarà comunque valido (chiaramente con una vincita potenziale più bassa per effetto dell’annullamento di questa quota).