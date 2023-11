Disavventura per Kim Min-Jae durante il trasloco: rubato il cuociriso

Diciassette presenze, un rendimento di alto livello in campo e un ambientamento sempre più rapido in Germania. Per Kim Min-Jae, protagonista dell’ultimo Scudetto del Napoli, la stagione con il Bayern Monaco è iniziata benissimo. Un piccolo inconveniente però ha guastato il trasloco del difensore coreano nella sua nuova casa a Monaco di Baviera. Come riporta la BILD, mentre stava sistemando alcuni scatoloni all’interno dell’abitazione, Kim si è reso conto che qualcuno gli aveva sottratto il cuociriso, un piccolo utensile da cucina nato proprio per agevolare una preparazione perfetta di riso e risotti. Non un elettrodomestico qualunque, però. Si trattava infatti di un regalo a cui Kim, stando a quel che riporta il quotidiano tedesco, era molto legato. In ogni caso, il suo procuratore, Dee Hong ha acquistato un nuovo cuociriso originale in Corea del Sud per il suo assistito. Che ora potrà gustare nuovamente uno dei suoi piatti preferiti.