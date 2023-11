Perin sull’infortunio di Gavi: “Tornerai più forte di prima, nelle difficoltà si cresce”

Mattia Perin ha rincuorato Gavi dopo l’infortunio subito al crociato. Il portiere della Juventus ha commentato un post su Gavi della pagina Instagram Chiamarsibomber. “Non tornerai come prima, perché si torna meglio di prima. Più consapevoli e coscienti della propria forza, perché è nelle difficoltà che si cresce”, le parole di Perin, che ha subito anche due infortuni al crociato. I tempi di recupero per Gavi dovrebbero essere tra i sei e gli otto mesi. A serio rischio non solo gli Europei, ma anche l’Olimpiade.