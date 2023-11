Napoli, parla l’agente di Kvaratskhelia: “A breve faremo degli aggiustamenti al suo contratto, De Laurentiis uomo di parola”

L’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli ha chiarito i dubbi, alla testata locale “Sport Imedi”, riguardo il rinnovo del georgiano: “A breve faremo degli aggiustamenti al suo contratto. De Laurentiis è una brava persona e un uomo di parola. Kvicha, merità di più e lo riceverà in futuro. Sia lui che la sua famiglia sono soddisfatti. Sta migliorando molto da quando è a Napoli, ha imparato a giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Se Garcia non posso dire molto, ma la sconfitta con l’Empoli non è accettabile”.