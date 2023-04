Dele Alli, festino con fiumi di alcol e gas esilarante per festeggiare i 27 anni

Dele Alli continua a fare notizia più fuori dal campo che sul terreno di gioco. Stagione già finita per l’ex Tottenham, che si è operato la scorsa settimana all’anca dopo aver trascorso la sua annata al Besiktas in prestito dall’Everton. L’ex promessa del calcio inglese ha festeggiato anche il suo compleanno e il The Sun non si è lasciato sfuggire l’occasione per segnalare i dettagli delle celebrazioni, tra foto che lo ritraggono con altre sette persone su un letto, alle migliaia di sterline spese alcol in un club di Manchester. Poi altre foto in cui lo si vede intento a inalare “Crack Hippy” e bere dalla bottlia di tequila. Insomma, il classe ’96 di Milton Keynes ha trovato modi per tenersi impegnato durante questa fase difficile di carriera.