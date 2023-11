Dalla Spagna: “Uomini armati tentano di rapire la fidanzata e la figlia di Neymar in Brasile”

Attimi di angoscia in Brasile per Neymar. Secondo quanto riporta Marca, a San Paolo si sarebbe verificato un tentativo di rapimento di sua figlia Mavie e della sua compagna Bruna Biancardi, non presenti all’interno dell’abitazione al momento dell’ingresso in casa dei criminali. L’episodio ha avuto luogo nel distretto di polizia di Cotia, che si trova alla periferia della città di San Paolo, e uno degli autori del reato sarebbe già stato arrestato come sospettato. Secondo la stampa brasiliana citata da Marca, i criminali avrebbero legato i genitori della ragazza per rubare borse, orologi e gioielli. Fonti della Guardia Civil – citate da Marca – sostengono che gli aggressori sarebbero entrati nell’abitazione per tentare di sequestrare Bruna Biancardi e Mavie, che fortunatamente non si trovavano nell’abitazione. Neymar ha condiviso un messaggio sui social: “Grazie a Dio stanno tutti bene”.