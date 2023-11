Basket, Champions League 2023/2024: prima vittoria per Sassari, Ludwigsburg ko 89-79

Sassari batte 89-79 Ludwigsburg, compagine tedesca, in trasferta nel match valido per la terza giornata del Girone D di Champions League di basket 2023/2024. Dopo le sconfitte con Stettino e Aek Atene, arriva la prima vittoria nella competizione per i ragazzi di Bucchi. Per gli ospiti ben cinque giocatori in doppia cifra. Gombaud è il migliore con 18 punti e 9 rimbalzi. Seguono Tyree con 14 punti, la doppia doppia di Mckinnie da 13 punti e 12 rimbalzi, e gli 11 punti di whittaker e Treier. Ai padroni di casa non bastano i 22 con 5 rimbalzi e 5 assist di Graves. In doppia cifra anche Bartolo, 15 punti, e Lewis, 11 punti. Situazione di classifica che vede Sassari agganciare Ludwigsburg e Aek Atene, con una partita in meno da giocare contro Stettino, a 4 punti in testa nel girone. Ultima proprio Stettino a 3 punti. Nella prossima giornata sarà di nuovo sfida tra Sassari e Ludwigsburg, questa volta al Palasport Serradimigni il 22 novembre alle 20:30. La Dinamo prima sarà impegnata in campionato con Trento in casa, 12 novembre alle 16:30, e con Pistoia in trasferta, 19 novembre alle 12.