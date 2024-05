Dalla Spagna: Rubiales accusato di accordo con Ceferin per dirottare fondi Uefa a favore di Messi e Piqué

Il giornale online spagnolo The Objective lancia una clamorosa indiscrezione circa una nuova accusa nei confronti dell’ex presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, che coinvolgerebbe, se la ricostruzione fosse vera, anche il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, e due stelle del calcio come Lionel Messi e Gerard Piqué.

Secondo quanto riferito dal giornale iberico, per almeno tre mesi, in periodo di Covid-19, gli all’epoca giocatori del Barcellona, il numero uno del calcio europeo e l’ex presidente della RFEF avrebbero concordato un accordo – non è chiarito se poi andato a buon fine o meno – per stornare dei fondi Uefa destinati alla federcalcio spagnola e dirottarli invece nelle tasche proprio dei due calciatori Messi e Piqué, in modo tale da compensare le riduzioni salariali patite dai giocatori durante la pandemia.

In uno scambio di messaggi del giugno 2020, Rubiales parla con Ceferin e i soldi sarebbero definiti kg in un linguaggio in codice. Il presidente Uefa Ceferin, sempre secondo The Objective, avrebbe tenuto diverse videoconferenze con Messi, Piqué e Rubiales per elaborare un piano per ridurre le perdite dei giocatori blaugrana.

Rubiales, in segno di gratitudine nei confronti di Ceferin, avrebbe proposto a Messi e Piqué di inviare in regalo una maglietta del Barcellona autografata al presidente dell’Uefa. Messi avrebbe fatto presente a Rubiales la sua preoccupazione circa la riservatezza di queste conversazioni e Ceferin avrebbe promesso che “nemmeno il suo cane ne sarebbe venuto a conoscenza”. Nelle ultime chiacchierate tra le parti, si parlerebbe ancora di kg per intendere una somma di denaro, poi le informazioni in possesso di The Objective sono cessate e non è chiaro come si sia conclusa una vicenda destinata comunque a fare scalpore.