Dalla Spagna: “Bellingham vuole il Real Madrid, no al maxi ingaggio del City”

Jude Bellingham si avvicina al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, il centrocampista del Borussia Dortmund avrebbe scelto i blancos facendosi convincere dalla proposta sportiva. La società di Florentino Perez ha quindi superato la concorrenza del Manchester City, che aveva offerto al classe 2003 un contratto da 15 milioni a stagione per 6 anni. Come hanno già fatto Vinícius, Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni ed Endrick, quindi, anche Bellingham si unisce all’elenco delle giovani star che scelgono il Real al posto di ingaggi più ricchi da Premier o Ligue 1. Ora il Madrid dovrà trattare con il Dortmund, che può incassare un tesoretto importante per l’estate. In attesa della decisione del club tedesco, Bellingham sembra quindi aver già scelto, nonostante la concorrenza che lo aspetta in Spagna. A soli 20 anni il centrocampista potrebbe quindi prendere parte al terzo campionato diverso in carriera.