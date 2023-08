Dalla Francia: “L’Inter nelle prossime ore farà un’offerta per Pavard”

L’Inter fa sul serio per Benjamin Pavard. Lo scrive sulla sua edizione online l’Equipe, che aggiunge i nerazzurri alla corsa per il difensore del Bayern Monaco. Oggetto di assiduo corteggiamento da parte del Manchester United, il 27enne, sotto contratto con i bavaresi fino al 2024, è nel mirino anche dell’Inter, che nelle prossime ore formalizzerà un’offerta. Il Manchester United rimane interessato a Pavard – che è la priorità numero 1 per la difesa dei red devils – ma deve prima finalizzare la partenza di Harry Maguire. Cercato dal West Ham, il difensore inglese si rifiuta per ora di lasciare il club. Un assist per l’Inter, che monitora con attenzione l’ex campione del mondo.