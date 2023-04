Cristiano Ronaldo, sconfitta e scintille con il tecnico Jelicic

Non è un periodo positivo per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, nell’Al Nassr, squadra dove milita dal gennaio di quest’anno. Dopo la polemica per il gesto dei genitali all’indirizzo di alcuni tifosi che lo deridevano osannando Messi, l’ex Juventus e Real Madrid si è reso protagonista di un diverbio con il suo allenatore Dinko Jelicic nell’intervallo della semifinale della King Cup persa per 1-0 contro l’Al Wehda. La sconfitta è maturata in superiorità numerica per buona parte del secondo tempo e il portoghese ha sprecato acune occasioni da gol per il pareggio. Ed è stato il nervosismo a fare da padrone con Ronaldo uscito dal campo visibilmente contrariato per la prestazione della sua squadra sotto di un gol. Alle telecamere non sono sfuggite alcune urla all’indirizzo del suo allenatore nel momento in cui i due si sono incrociati prima di rientrare negli spogliatoi.