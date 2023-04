Real Madrid, Courtois e Benzema tra gli indisponibili per la sfida contro il Girona

Anche Thibaut Courtois è entrato nella lunga lista di assenti del Real Madrid per la partita di questa sera col Girona, valida per la 31esima giornata de LaLiga. Il club madrileno ha reso noto in mattinata che il nazionale belga, a causa di una gastroenterite, non parteciperà alla trasferta e sarà sostituito in porta dall’ucraino Andriy Lunin. Il Real dovrà anche fare a meno di Karim Benzema, che sabato ha riportato una botta nella vittoria contro il Celta Vigo. Dani Ceballos è squalificato, mentre anche David Alaba e Ferland Mendy sono ancora infortunati, insieme a Eden Hazard. Eduardo Camavinga, infine, non è al meglio, ma sarà almeno in panchina a Girona. In classifica, il Real Madrid è attualmente secondo con 11 punti dal Barcellona capolista, quando mancano otto giornate alla fine della stagione.