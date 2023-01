Coppa di Francia, Bailly visita N’Diaye in ospedale dopo il fallo killer (FOTO)

Eric Bailly ha visitato in ospedale Almike Moussa N’Diaye dopo il fallo killer nel match di Coppa di Francia tra Marsiglia e Hyères. Un bel gesto di fair play dopo che le immagini del durissimo intervento hanno fatto il giro del mondo. Il 26enne ha subito fratture multiple alle costole con interessamento del fegato e del polmone.

La foto di Bailly e N’Diaye insieme in ospedale

Eric Bailly visited Hyères FC midfielder Almike N'Diaye, who he seriously injured this weekend in a cup match. The 26-year-old sustained several broken ribs and liver/lung pain as a result of the challenge. Speedy recovery. ❤️🙏 pic.twitter.com/7kPhI84KgP

— EuroFoot (@eurofootcom) January 9, 2023