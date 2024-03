Coppa di Francia 2023/2024, Psg in semifinale: Nizza battuto 3-1 al Parco dei Principi

Il Paris Saint-Germain si è qualificato per le semifinali della Coppa di Francia 2023/2024, completando così il quadro delle quattro semifinaliste. Davanti al pubblico amico del Parco dei Principi, la capolista della Ligue 1 ha battuto per 3-1 il Nizza del tecnico italiano Francesco Florioli. Gli uomini di Luis Enrique si sono così guadagnati il diritto di sfidare il Rennes (vittorioso per 3-1 sulla rivelazione Le Puy-en-Velay) per un posto nella finalissima della coppa nazionale. Dall’altra parte del tabellone invece si sfideranno Valenciennes e Lione, le quali hanno avuto la meglio rispettivamente su Rouen e Strasburgo. Per il Nizza invece prosegue la crisi di risultati, come dimostra l’unico punto raccolto nelle ultime cinque giornate di campionato.

PSG-NIZZA, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Partita in discesa dopo pochi minuti per il Psg, che al 14′ passa già in vantaggio con il gol di Kylian Mbappè su assist di Fabian Ruiz. Proprio quest’ultimo trova la rete del raddoppio al 33′, il Nizza però ha il merito di non demordere e riesce anche a rientrare in partita prima dell’intervallo grazie a Laborde al 37′. Nel secondo tempo però i parigini riescono a controllare la partita senza grandi patemi d’animo e al 60′ chiudono definitivamente la contesa: il gol di Beraldo infatti evita di lasciare pericolosamente in bilico il risultato, con l’ultimo quarto di partita che diventa una mera gestione per il Psg.