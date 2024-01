Coppa di Germania 2023/2024: Fortuna Dusseldorf in semifinale, St. Pauli ko ai rigori

E’ il Fortuna Dusseldorf la prima semifinalista della Coppa di Germania 2023/2024. Con una vittoria in trasferta sul campo del St. Pauli, in una sfida tra outsider del torneo che ha già perso per strada quasi tutte le protagoniste più atteswe, gli ospiti hanno agguantato il pass per il turno che metterà poi in palio la finale, e sfiderà la vincente dello scontro tra Bayer Leverkusen e Stoccarda. Il Fortuna Dusseldorf si è portato in vantaggio grazie al gol di Vermeij su rigore, ma nella ripresa pareggiano i padroni di casa, sempre dal dischetto, con Hartel. Si va ai supplementari e Tanaka riporta la formazione ospite in vantaggio, nonostante il cartellino rosso all’indirizzo di Hurzeler proprio al 120′ il clamoroso nuovo pari del St. Pauli con Boukhalfa. Si va così ai rigori e dagli undici metri la spuntano gli ospiti con il penalty decisivo di Tzolis.