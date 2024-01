NBA 2023/2024: altra sconfitta per i Jazz di Fontecchio. Curry trascina Golden State, i Lakers cadono ad Atlanta

L’ottava vittoria consecutiva dei New York Knicks coincide anche con la seconda sconfitta di fila degli Utah Jazz. 118-103 il punteggio del match valido per la regular season NBA 2023/2024 di scena al Madison Square Garden, in cui a prendersi la scena è stato Donte DiVincenzo, autore di 33 punti (miglior realizzatore della gara) con ben 9 triple a referto. In doppia cifra anche Simone Fontecchio, che nei 29 minuti trascorsi sul parquet ha realizzato 14 punti, insieme a 5 rimbalzi e un assist. Hanno ceduto il passo agli Atlanta Hawks i Los Angeles Lakers, privi di Anthony Davis, a cui non sono bastati i 28 punti di Reaves e i 20 di LeBron James (con 9 rimbalzi e 8 assist). Nel segno del solito Trae Young (doppia doppia da 26 punti e 13 assist), è stata la squadra di casa ad avere la meglio per 138-122.

Sempre più leader della Eastern Conference i Boston Celtics, ancora vittoriosi tra le mura amiche: sconfitti per 129-124 gli Indiana Pacers, miglior realizzatore del match Tatum con 30 punti. Importante successo per i Toronto Raptors, che hanno sbancato Chicago superando per 118-107 i Bulls, mentre prosegue il momento no dei Philadelphia 76ers, alla quarta sconfitta consecutiva. Stavolta a batterli per 119-107 sono stati i Golden State Warriors, trascinati da uno Steph Curry in stato di grazia: 37 punti (con 8 triple a bersaglio), 8 rimbalzi e 7 assist.