Coppa di Francia 2023/2024, Psg avanti: Orleans battuto 4-1

Il Psg batte 4-1 l’Orleans e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa di Francia. Luis Enrique, forse dopo aver visto il Barcellona faticare con l’Unionistas, non fa troppo turn over. Anzi, i big di fatto sono in campo. Ed è la stella principale, Kylian Mbappè, a realizzare la rete dell’1-0 al 16′. Dopo una respinta del portiere, la palla viene servita al fuoriclasse classe 1998 che aggancia e calcia in rete. Un rigore in movimento che indirizza il match. I parigini però faticano a chiudere il match. Luis Enrique non si fida e ritarda il più possibile le rotazioni. Al 63′ però il Psg trova il gol e lo fa col solito Mbappè, che firma il 2-0 su calcio di rigore. Al 73′ c’è spazio anche per il 3-0 con firma Goncalo Ramos su assist del solito Mbappè. Nel finale un gol a testa. Saint Luf accorcia il distacco all’86’, Mayulu ristabilisce il +3 all’88’.