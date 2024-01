Serie C 2023/2024, l’Avellino vince allo Zaccheria: Foggia battuto 3-1

L’Avellino espugna lo Zaccheria e vince in rimonta per 3-1 contro il Foggia nel girone C di Serie C. Dopo il pareggio con beffa nel recupero contro la Juve Stabia, la squadra di Pazienza conquista una vittoria convincente, che permette agli irpini di salire a 41 punti, a -3 dalla vetta occupata dalla squadra di Castellammare. La serata però non era partita bene. Al 4′ è infatti il Foggia a sbloccare il risultato. La firma è dell’ex Torino Millico che calcia col destro a giro e beffa il portiere avversario Ghidotti. La rete di svantaggio però non cambia il piano gara dell’Avellino che dimostra di avere subito le idee chiare. De Cristofaro all’8′ ha la palla dell’1-1, ma la spreca. Per il pareggio bisogna comunque aspettare poco. Al 13′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Cionek svetta di testa e supera Perina. Il Foggia fatica a costruire e al 28′ la formazione ospite completa la rimonta. Merito di Gori che controlla in area e lascia partire un sinistro terrificante che non lascia scampo a Perina. Nella ripresa è l’Avellino ad avere la prima occasione. Sgarbi (già 6 assist per lui in stagione) pennella un cross in area, Gori prende il tempo a tutti ma di testa non trova lo specchio. Il tris è solo rimandato. Al 64′ Sgarbi serve un traversone per Ricciardi che sbuca sul lato opposto e scarica un destro vincente sotto la traversa. La serata finisce malissimo per il Foggia, che rischia anche di subire il poker: Gori si presenta a tu per tu con Perina, ma è quest’ultimo stavolta ad avere la meglio. All’85’ i padroni di casa chiudono in 10 uomini per il rosso ad Embalo dopo un brutto fallo su Palmiero. Nel finale l’Avellino gestisce senza problemi il risultato e si regala il secondo posto in solitaria, dopo il pareggio per 1-1 tra il Crotone (terzo) e il Virtus Francavilla.