Coppa d’Africa: festeggiamenti vittoria sul Gambia, almeno tre morti e quindici feriti in Guinea

Almeno tre persone sono morte e ci sono un minimo di quindici feriti a Coyah, nella Guinea occidentale, nel corso dei festeggiamenti per la vittoria per 1-0 contro il Gambia nei gironi di Coppa d’Africa. E’ successo nella serata di ieri, quando la bella vittoria contro i rivali gambiani e il raggiungimento del secondo posto nel raggruppamento, si sono trasformati in una tragedia, come riferiscono i media locali citando fonti mediche.