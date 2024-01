Copa del Rey 2023/24: il Barcellona soffre ma batte 3-1 l’Unionistas, è ai quarti

Negli ottavi di finale di Copa del Rey il Barcellona soffre più del previsto per battere l’Unionistas, squadra che milita nella terza serie spagnola, ma alla fine la spunta per 3-1. La squadra di Salamanca passa in vantaggio al 31′ grazie alla rete di Alvaro Gomez, ma il sogno dei tifosi di casa dura poco perché sul finire del primo tempo Ferran Torres trova il gol del pareggio. La formazione padrona di casa però non si arrende e regge strenuamente fino al 69′, quando Koundé trova la rete del vantaggio blaugrana. Pochi minuti prima Xavi aveva pescato dal mazzo i suoi assi, facendo entrare Lewandowski, Pedri e Gundogan con l’obiettivo di chiudere la gara nei tempi regolamentari. Il gol della sicurezza arriva al 73′ e porta la firma di Alejandro Balde, che chiude la gara e manda il Barca ai quarti di finale della competizione.