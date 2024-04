Copa del Rey 2023/24, fa festa l’Athletic Bilbao: Mallorca battuto ai rigori e trofeo che torna nei Paesi Baschi dopo 40 anni

L’Athletic Bilbao vince la Copa del Rey 2023/24, battendo in finale ai calci di rigore il Mallorca per 5-3. Fanno festa dunque i tifosi baschi, che tornano ad alzare la coppa a distanza di 40 anni dall’ultima volta, dopo aver perso nelle ultime 5 finali conquistate. Si tratta della Copa del Rey numero 24 per i Leones, che pongono così fine a un digiuno che sembrava interminabile. All’Estadio de la Cartuja la gara si è conclusa sul punteggio di 1-1, poi dal dischetto gli uomini di Valverde hanno trovato maggior precisione, sfruttando gli errori della formazione di Aguirre. A passare in vantaggio è stata la formazione isolana, che ha sbloccato la gara dopo 21 minuti con Dani Rodriguez. L’esperto numero 14 sigla un gran gol con il destro a giro, al termine di un’azione infinita da corner, in cui la difesa dei baschi ha respinto la sfera diverse volte ma mai in maniera definitiva.

Nella ripresa il forcing dei baschi ha dato subito i suoi frutti: sull’imbucata di Nico Williams infatti, Oihan Sancet trova un gran destro sotto l’incrocio che vale il gol pareggio. I 90′ non sono sufficienti per decretare la squadra vincitrice, e allora si va ai supplementari. Anche qui succede poco fino al secondo tempo, quando nel giro di un paio di minuti prima Maffeo salva la sua porta in maniera miracolosa su Nico Williams, poi Agirrezabala si supera e respinge il colpo di testa di Muriqi. Il giusto epilogo sono dunque i calci di rigore. Qui l’Athletic è perfetto con Raul Garcia, Muniain, Vesga, mentre il Mallorca dopo la realizzazione di Muriqi trova due errori: Agirrezabala para su Morlanes, poi Radonjic spara altissimo. Sanchez segna e riporta a -1 i suoi, ma Berenguer trova l’angolino nel rigore decisivo che riporta il trofeo ai baschi.