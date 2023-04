Copa del Rey 2022/2023: c’è solo il Real Madrid al Camp Nou, la finale è dei Blancos

Intensità e concretezza, è il Real Madrid a conquistare la finale di Coppa del Rey 2022/23. Termina 0-4 il ritorno della semifinale della competizione, il Barcellona cade sotto i colpi dei Blancos.

I blaugrana dominano per pressing e occasioni la prima frazione di gioco al Camp Nou. A due minuti dal fischio d’inizio partono già in contropiede, conquistando la prima chance del match. Subito dopo il rigore non concesso, netto fallo di mano di Alaba in area, l’arbitro però lascia proseguire non fischiando nessun rigore. E’ poi il Real Madrid sul finale di primo tempo a smuovere gli equilibri: al 45esimo è Vinicius a concludere in porta, Araujo non arriva a deviare il tiro che si infila all’angolino basso di destra. Nella ripresa cambia il registro, gli uomini di Ancelotti prendono in mano le redini del match e allungano col poker. Al 49esimo Modric verticalizza per Benzema che dalla distanza lascia partire un destro spiazzando ter Stegen, al 58esimo è ancora il numero 9 a timbrare il tabellino dei marcatori trasformando il rigore concesso dal direttore di gara. Il vincitore del pallone d’oro ci prende gusto e a dieci dalla fine spiazza ancora il portiere avversario firmando una tripletta personale. Si chiude 0-4 al Camp Nou.