Conte: “La storia del Tottenham è sempre la stessa, 20 anni senza vincere niente per colpa dei giocatori”

Il pareggio per 3-3 contro il Southampton ha mandato su tutte le furie Antonio Conte, che senza giri di parole ha attaccato i giocatori del Tottenham: “Il nostro problema è che abbiamo dimostrato di non essere una squadra. Vedo giocatori egoisti che non vogliono aiutarsi e non giocano con il cuore. Tuttavia qui ci siamo abituati da tempo. La società ha la responsabilità del mercato, gli allenatori vengono qui e hanno la responsabilità. E i giocatori? Dove sono i giocatori?“.

L’allenatore italiano, visibilmente alterato, ha poi rincarato la dose: “I giocatori non vogliono giocare sotto pressione. La storia del Tottenham è questa. 20 anni e non hanno mai vinto qualcosa. Perché? La colpa è solo della società o di tutti i manager che vengono qui? Fino ad ora ho cercato di nascondere la situazione, ma ormai mancano 10 partite. La gente pensa che si possa lottare? Lottare per cosa? Con questo atteggiamento, questo spirito, questo impegno. Per il settimo? L’ottavo posto? Sono davvero sconvolto”