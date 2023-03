Sei Nazioni 2023, l’Irlanda fa suo il torneo: a Dublino l’Inghilterra finisce ko 29-16

L’Irlanda chiude il suo percorso nel torneo Sei Nazioni 2023 di rugby portando a casa l’ambito trofeo. La Nazionale guidata da Farrell, infatti, sul terreno di gioco dell’Aviva Stadium di Dublino batte anche l’Inghilterra mediante il punteggio di 29-16 nel match della quinta ed ultima giornata e blinda il proprio primato in classifica davanti alla Francia. Priamo tempo abbastanza equilibrato con le mete due calci di punizione di Farrell che portano in vantaggio gli inglesi, ma i padroni di casa ben presto ribaltano tutto con la meta di Sheehan e la trasformazione di Sexton. Al 40′ viene anche espulso Steward. Nella ripresa l’Inghilterra prova a ricucire il gap, ma l’Irlanda continua a fare la differenza grazie alle mete messe a referto da Henshaw, Sheehan ed Herring. Quest’ultimo chiude definitivamente i giochi e consegna ai suoi compagni di squadra un successo estremamente importante per 29-16.