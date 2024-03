Concacaf Champions Cup, l’Inter Miami supera il turno ma Messi va ko

Dopo il 2-2 di una settimana fa, in un Chase Stadium tutto esaurito, l’Inter Miami ottiene la qualificazione ai quarti di finale della Concacaf Champions Cup battendo per 3-1 il Nashville nel ritorno degli ottavi. A trascinare la squadra del Tata Martino è stato Lionel Messi, che prima ha confezionato l’assist che ha permesso a Luis Suárez di sbloccare la partita dopo otto minuti, e poi si è reso autore della rete del 2-0 al 23′, finalizzando con un sinistro preciso una bella azione personale di Diego Gómez. Nella seconda frazione è stato poi Robert Taylor a siglare il gol del triplo vantaggio con un bel colpo di testa su traversone perfetto di Suárez. Un passivo reso meno pesante per il Nashville dal gol in pieno recupero di Surridge in tap-in, che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-1.

Nonostante la vittoria e la qualificazione, in casa Inter Miami c’è apprensione per le condizioni di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino è stato costretto a lasciare il campo al 50′ per un problema al ginocchio la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. Nella conferenza stampa post gara Martino ha spiegato che la sostituzione è stata effettuata in via precauzionale, per evitare di aggravare l’eventuale danno riportato dal numero 10. Con ogni probabilità Messi non sarà a disposizione per la sfida di campionato di sabato contro il DC United. L’argentino dovrebbe poi unirsi alla sua nazionale per le due amichevoli in programma con El Salvador e Costa Rica, che si disputeranno il 23 e il 27 marzo.