Chelsea, ufficiale l’acquisto di Axel Disasi

Nuovo acquisto per il Chelsea. La società londinese ha ufficializzato l’arrivo dal Monaco di Axel Disasi, 25enne centrale francese, capace di giocare anche come terzino destro. Un acquisto che si è reso necessario dopo il lungo stop per infortunio di Fofana. Il giocatore, nel giro della nazionale di Deschamps, ha firmato un contratto di sei anni. Secondo i media inglesi, il cartellino di Disasi costerà ai Blues attorno ai 45 milioni di euro. Per lui 4 presenze in carriera con la maglia della Nazionale (tre delle quali ai Mondiali in Qatar, finale inclusa), oltre a 130 apparizioni in carriera in Ligue 1 con 8 gol realizzati. “È qualcosa che stavo aspettando”, riconosce Disasi ai media del Chelsea. “Sono così felice di essere qui, in questo grande club. Sono davvero orgoglioso di poter far parte di questa grande famiglia e spero di ottenere grandi risultati qui. Voglio vincere titoli. Farò tutto il possibile per raggiungere questi obiettivi. Sono molto ambizioso. Non vedo l’ora di sentire l’energia dei tifosi, il loro fervore, l’atmosfera, l’intensità delle partite: è qualcosa che mi entusiasma“, aggiunge.