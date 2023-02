Chelsea, stampa inglese: bivio Potter, decisivo il derby con il Tottenham

Il Chelsea sta attraversando un momento decisamente complicato della propria stagione: i Blues, infatti, non vincono da oltre un mese, e in campionato occupano addirittura la decima posizione. Tutto questo, nonostante la faraonica campagna acquisti invernale. Numeri sportivamente drammatici, che mettono inevitabilmente in discussione anche la panchina di Graham Potter, a sua volta subentrato a Tuchel con tanto di esborso notevole dei londinesi per strapparlo al Brighton (che hanno poi ingaggiato De Zerbi). Non solo, perché secondo quanto riporta l’Evening Standard, il responsabile dell’area tecnica del club, Christopher Vivell, ha convocato una riunione alla quale hanno partecipato alcuni dirigenti, lo stesso Potter e il suo staff, per capire se ci siano i margini per cercare di tamponare la situazione. Sarebbe stato fissato anche una sorta di ultimatum per il tecnico inglese, ovvero il derby del Nord di Londra contro il Tottenham, previsto la prossima domenica.