Chelsea, Potter rimprovera Havertz: “Non corretto deridere il portiere avversario”

Kai Havertz, segnato il gol del momentaneo 2-1 per il Chelsea nella partita contro l’Everton, ha esultato con un’espressione di scherno nei confronti del portiere avversario Pickford. Tutto ciò non è per nulla piaciuto al tecnico dei blues Graham Potter, il quale, come riportato dal Sun, lo ha pubblicamente rimproverato. “Quando un giocatore segna ha sicuramente qualcosa da buttare fuori dal corpo – queste le parole di Potter –, deve festeggiare perché si prova grande gioia. Detto questo, non si deve coinvolgere il rivale. Non è necessario e non sono d’accordo sull’accaduto. Questo è il mio punto di vista”.