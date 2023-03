Lazio, Provedel colpito da attacco febbrile: ci sarà Maximiano in porta nel derby

Tegola per la Lazio a poche ore dal derby contro la Roma: Maurizio Sarri non potrà avere a sua disposizione il portiere titolare Ivan Provedel. L’estremo difensore è stato colpito da un pesante attacco febbrile negli ultimi giorni e non riesce il recupero in extremis. A difendere la porta dei biancocelestyi ci sarà Luis Maximiano. Il portiere portoghese ha giocato, sin qui, appena 6′ in Serie A contro il Bologna alla prima giornata di campionato, quando il classe 1999 venne espulso.