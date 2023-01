Chelsea, Potter: “Momento difficile, capisco la frustrazione ma dobbiamo restare uniti”

Il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la dura sconfitta per 4-0 contro il Manchester City in FA Cup 2022/2023: “In questo momento bisogna soffrire. So che non è piacevole, ma dobbiamo lavorare duramente e migliorare. Si tratta di un periodo difficile per tutti, perciò è importante rimanere uniti e incoraggiare i ragazzi. Comprendo perfettamente la frustrazione e la rabbia visto che abbiamo ambizioni diverse e i risultati non ci soddisfano. Faremo di tutto per migliorare la nostra posizione“.