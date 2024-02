Chelsea, Pochettino sul momento delicato: “Ho ricevuto ottimi messaggi dalla proprietà”

L’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta interna contro il Wolverhampton, ponendo l’accento sul delicato momento che stanno vivendo i Blues, 11esimi in classifica e lontanissimi dalla zona Champions. “Penso che siamo tutti insieme in questo e questo è importante – ha detto il manager spagnolo -. Ho ricevuto ottimi messaggi dai proprietari, naturalmente sono in contatto con loro e con il direttore sportivo ogni giorno“. Nonostante ciò la posizione dell’ex allenatore del Tottenham rimane in bilico dati i risultati deludenti e le spese folli, superiori al miliardo, fatte dal proprietario Todd Boehly da quando è subentrato nel maggio 2022.