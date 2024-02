Tennis, incredibile a Cordoba: proiettato nel maxi schermo video a luci rosse

Ha del clamoroso quanto accaduto in Argentina, a Cordoba, dove è in corso questa settimana un torneo Atp 250 di tennis. A causa di un errore tecnico, sul maxischermo installato nella fan zone è stato infatti proiettato un video porno. Gli spettatori presenti in loco sono ovviamente rimasti sorpresi e, tra l’incredulità generale, qualcuno ha tirato fuori il cellulare per immortalare il momento. Il video è diventato immediatamente virale e sicuramente non ha fatto fare una bella figura al torneo sudamericano, che non è partito con il piede giusto.